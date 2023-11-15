Превращают вас в бабку: три стрижки, которые старят после 40 (фото)
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Они существенно добавляют возраст, подчеркивая морщинки
Практически все представительницы прекрасного пола старше 40 уделяют большое внимания выбору одежды, макияжа и прически. Они знают, что неправильные стилевые решения могут прибавить им несколько лет и лишить моложавого вида.
Существует три вида женской стрижки, которые очень сильно визуально старят и подчеркивают морщины, пишет gazeta. Эксперты не советуют их делать женщинам из категории "40+".
Длинные прямые волосы
Стилисты рекомендуют пересмотреть выбор в пользу длинных волос уже после 35 лет, так как со временем ваша шевелюра может выглядеть не так густо и благоухать здоровьем.
Прическа с начесом
Популярность таких причесок уже давно ушла в прошлое. Кроме того, создание объема может представлять трудность для тех, у кого нет природного объема волос.
Каре с челкой
Избегайте классического каре, так как это может визуально подчеркнуть шею, выдавая ваш возраст. Челка также может привлекать внимание к морщинам на лице.
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