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Перетворюють вас на бабусю: три стрижки, які старять після 40 (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З вибором стрижки потрібно бути акуратнішими
З вибором стрижки потрібно бути акуратнішими. Фото Freepik

Вони суттєво додають вік, підкреслюючи зморшки

Практично всі представниці прекрасної статі старше 40 приділяють велику увагу вибору одягу, макіяжу та зачіски. Вони знають, що неправильні стильові рішення можуть додати їм кілька років і позбавити молодшого вигляду.

Існує три види жіночої стрижки, які дуже візуально старять і підкреслюють зморшки, пише gazeta. Експерти не радять їх робити жінкам із категорії "40+".

Довге пряме волосся

Стилісти рекомендують переглянути вибір на користь довгого волосся вже після 35 років, тому що з часом ваша шевелюра може мати не такий густий і здоровий вигляд.

Довге пряме волосся

Зачіска з начосом

Популярність таких зачісок вже давно відійшла в минуле. Крім того, створення об’єму може представляти труднощі для тих, хто не має природного об’єму волосся.

Зачіска з начосом

Каре з чубчиком

Уникайте класичного каре, тому що це може візуально підкреслити шию, видаючи ваш вік. Чубчик також може привертати увагу до зморшок на обличчі.

Каре з чубчиком

Раніше ми писали про модні стрижки на тонке волосся. Є три сучасні варіанти на осінь 2023 року.

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#Мода #Зачіски #Стрижки #Антітренд