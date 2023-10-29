Вони ідеально підходять для тонкого волосся: 3 найкращі стрижки осені (фото)

Ви легко можете надати зачісці об’єм та густоту

Жінки з тонким волоссям часто постають перед труднощами, бо вибір відповідної зачіски виявляється не таким вже простим, і, щобільше, укладка на такому волоссі часто швидко "злітає". Але все ж таки є модні стрижки, які допоможуть візуально надати тонкому волоссю об’єм і густоту.

Фахівці пропонують звернути увагу цієї осені на три види стрижок. Це рваний боб, вулфкат та каскад, пише today.ua.

Рваний боб

Найкраще, щоб він був коротким, закінчуючись десь посередині шиї або на рівні щелепи. Завдяки необробленим кінчикам ваше волосся буде мати більш об’ємний вигляд, а сама зачіска створить візуально враження густішого волосся.

Вулфкат

Ця стрижка прийшла до нас із культури K-pop. Вона підходить не лише для молодих дівчат, головне – вибрати правильну довжину та форму. Основна перевага — створення неймовірного об'єму, і вам не доведеться витрачати багато часу на укладку.

Каскад

Ідеально підходить для жінок з тонким волоссям, які не хочуть обрізати свої довгі пасма. Головним недоліком цієї стрижки є необхідність укладати волосся, щоб воно мало об’ємний і доглянутий вигляд, але результат того вартий.

Додамо, що восени 2023 року з’явилося багато нових стильних зачісок. Вони дозволяють кожній модниці знайти тренд, який їй до вподоби.