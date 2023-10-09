Як додати своєму волоссю об’єму: ідея для трендової стрижки з чубчиком-дзвіночком (фото)

Актуальна для тих, кому набрид чубчик-шторка

Восени 2023 року з’явилося багато нових стильних зачісок, які дозволяють кожній модниці знайти тренд, який їй до вподоби. Ми пропонуємо вам ознайомитися зі стрижкою "дзвіночок", яка додасть вашій зачісці бажаного об'єму.

Це стрижка з чубчиком, що має форму, що нагадує дзвіночок. На вигляд вона схожа з традиційним чубчиком "шторкою", проте є певні відмінності. Якщо ви хочете змінити свій чубчик і при цьому додати вашому волоссю додатковий об’єм, зверніть увагу на цей варіант стрижки.

Стрижка з чубчиком-дзвіночком

Чубчик-дзвіночок підходить як для прямого волосся, так і для кучеряшок. Він ідеально підходить для власниць стрижок боб, каскад, шеггі та багатьох інших варіантів.

Такий чубчик додасть волоссю додатковий об’єм, але необхідно пам’ятати про його стайлінг. Для цього важливо використовувати термозахист, праску для волосся і, в деяких випадках, фен.

Крім актуальних стрижок на осінь 2023 є і модні антитренди. Раніше ми писали, які короткі стрижки миттєво зістарять вас.