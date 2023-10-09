Как добавить своим волосам объема: идея для трендовой стрижки с челкой-колокольчиком (фото)

Актуальна для тех, кому наскучила челка-шторка

Осенью 2023 года появилось много новых стильных причесок, которые позволяют каждой моднице найти тренд, который ей по душе. Мы предлагаем вам ознакомиться со стрижкой "колокольчик", которая придаст вашей прическе желаемого объема.

Это стрижка с челкой, которая имеет форму, напоминающую колокол. С виду она схожа с традиционной челкой "шторкой", однако есть определенные различия. Если вы хотите изменить свою челку и при этом придать вашим волосам дополнительный объем, обратите внимание на этот вариант стрижки.

Стрижка с челкой-колокольчиком

Челка-колокольчик подходит как для прямых волос, так и для владеющих кучеряшками. Она идеально подходит для обладательниц стрижек боб, каскад, шегги и многих других вариантов.

Такая челка придаст волосам дополнительный объем, но необходимо помнить о ее стайлинге. Для этого важно использовать термозащиту, утюжок для волос и, в некоторых случаях, фен.

Кроме актуальных стрижек на осень 2023 есть и модные антитренды. Ранее мы писали, какие короткие стрижки мгновенно вас состарят.