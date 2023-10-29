Они идеально подходят для тонких волос: 3 лучшие стрижки осени (фото)

Вы легко можете придать прическе объем и густоту

Женщины с тонкими волосами часто сталкиваются с трудностями, так как выбор подходящей прически оказывается не таким уж простым, и, более того, укладка на таких волосах часто быстро "слетает". Но все же есть модные стрижки, которые помогут визуально придать тонким волосам объем и густоту.

Специалисты предлагают обратить внимание этой осенью на три вида стрижек. Это рваный боб, вулфкат и каскад, пишет today.ua.

Рваный боб

Лучше всего, чтобы он был коротким, заканчиваясь где-то посередине шеи или на уровне челюсти. Благодаря необработанным кончикам ваши волосы будут выглядеть более объемными, а сама прическа создаст визуально впечатление более густых волос.

Вулфкат

Эта стрижка пришла к нам из культуры K-pop. Она подходит не только для молодых девушек, главное — выбрать правильную длину и форму. Основное преимущество — создание невероятного объема, и вам не придется тратить много времени на укладку.

Каскад

Идеально подходит для женщин с тонкими волосами, которые не хотят обрезать свои длинные пряди. Главным недостатком этой стрижки является необходимость укладывать волосы, чтобы они выглядели объемными и ухоженными, но результат того стоит.

Добавим, что осенью 2023 года появилось много новых стильных причесок. Они позволяют каждой моднице найти тренд, который ей по душе.