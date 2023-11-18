Идеальная стрижка для женщин за 50: вот как выглядеть молодо и привлекательно (фото)

Эта прическа омолаживает и подходит всем женщинам

По какой-то причине существует мнение о том, что чем короче стрижка, тем более омолаживающий эффект она придает женщине. Однако утверждаем обратное: после достижения возраста в 50 лет женщинам рекомендуется выбирать стрижки, длина которых — от челюсти до плеч, а также отказываться от стрижек, которые старят.

Какую стрижку можно выбрать каждой женщине, старше 50 лет, чтобы выглядеть молодо и привлекательно, пишет today. Лучшее решение — градуированное каре.

Градуированное каре

Градуированное каре подходит всем без исключения, независимо от возраста, однако стилисты все же советуют чаще выбирать этот вариант стрижки для женщин, достигших определенного возраста. Это объясняется тем, что добавление слоев придает прическе плотность, здоровый и естественный блеск локонам. Особенно эффективно она смотрится на тех, у кого волосы редки или тонки.

Еще одним преимуществом является легкость в укладке. В простом варианте будет достаточно использовать фен, круглую расческу, масло для волос или средство для укладки. И в зависимости от качества стрижки иногда достаточно просто дать волосам высохнуть естественным образом, и прическа будет выглядеть идеально.

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