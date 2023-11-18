Ідеальна стрижка для жінок за 50: ось як виглядати молодо та привабливо (фото)

Ця зачіска омолоджує та підходить всім жінкам

З якоїсь причини існує думка про те, що чим коротша стрижка, тим більший ефект, що омолоджує, вона надає жінці. Однак стверджуємо протилежне: після досягнення віку у 50 років жінкам рекомендується вибирати стрижки, довжина яких – від щелепи до плечей, а також відмовлятися від стрижок, які старять.

Яку стрижку можна вибрати кожній жінці старше 50 років, щоб виглядати молодо та привабливо, пише today. Найкраще рішення — градуйоване каре.

Градуйоване каре

Градуйоване каре підходить всім без винятку, незалежно від віку, проте стилісти все ж таки радять частіше вибирати цей варіант стрижки для жінок, які досягли певного віку. Це пояснюється тим, що додавання шарів надає зачісці щільність, здоровий і природний блиск локонам. Особливо ефективно вона виглядає на тих, у кого волосся рідке або тонке.

Ще однією перевагою є легкість укладання. У простому варіанті достатньо використовувати фен, круглий гребінець, масло для волосся або засіб для укладання. І в залежності від якості стрижки іноді досить просто дати волоссю висохнути природним чином, і зачіска буде виглядати ідеально.

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