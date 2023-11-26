Как носить серое пальто, чтобы выглядеть модно: пять ярких приемов в трендах сезона (фото)

Смотрите стильные луки и вдохновляйтесь

Правильный выбор модной верхней одежды всегда является непростой задачей. Идеальным вариантом такого приобретения считается пальто макси в сером цвете — хотя это и тренд этого сезона, он больше относится к долговременной классике, чем к мимолетным новшествам.

Вы всегда можете сделать его базовым элементом осеннего и зимнего сезона, дополняя актуальными аксессуарами и другими модными предметами гардероба. Фэшн-эксперты Школы стиля Pump показали, как это сделать в осенне-зимнем сезоне 2023-2024.

Как носить серое пальто — с джинсами и не только

Приемы стиля, которые добавят градус в образ:

metallic;

no pants;

total grey;

sneakers;

bright accessories.

Рассмотрим подробнее. Металлик прекрасно вписывается в образ с серым пальто и, более того, сам является трендом сезона. Вы можете использовать его в аксессуарах, дизайне маникюра или надеть пояс с объемной серебряной пряжкой. Такие пояса неоднократно появлялись на подиумах Недель моды Большой Четверки.

Стиль "без штанов" в повседневной жизни совсем не означает, что вы должны появиться на людях в исподнем. В сочетании с пальто макси этот тренд сыграет в виде мини-юбки, платья или шорт.

Тотальный серый сам по себе привлечет внимание и сделает образ дорогим и стильным. Вы можете усилить эффект, сыграв на текстурах и фасонах со свитером оверсайз.

Кроссовки — это ответ Street Style на вопрос, какую обувь носят под серое пальто в этом сезоне. Сочетание делового стиля макси пальто и спортивной нотки сделает образ не слишком официальным и очень стильным.

Если вы не знаете, как подобрать шарф к серому пальто и вам не хватает цвета, его можно добавить как раз с помощью ярких аксессуаров — шарфа, шапки и перчаток. Кроме того, стилисты рассказали, какого цвета сумка подойдет к серому пальто — в этом сезоне в тренде красные и зеленые аксессуары. Такой же прием рекомендуется и в отношении обуви.

Ранее мы рассказывали, с чем носить пуховик, чтобы не выглядеть теткой с базара. Убедиться, что это реально, вам помогут пять модных формул от стилиста (с брендами).