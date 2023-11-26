Як носити сіре пальто, щоб мати модний вигляд: п’ять яскравих прийомів у трендах сезону (фото)

Дивіться стильні луки та надихайтеся

Правильний вибір модного верхнього одягу завжди є непростим завданням. Ідеальним варіантом такого придбання вважається максі пальто в сірому кольорі — хоча це і тренд цього сезону, він більше належить до довготривалої класики, ніж до швидкоплинних нововведень.

Ви завжди можете зробити його базовим елементом осіннього та зимового сезону, доповнюючи актуальними аксесуарами та іншими модними предметами гардероба. Фешн-експерти Школи стилю Pump показали, як це зробити в осінньо-зимовому сезоні 2023-2024.

Як носити сіре пальто — з джинсами та не тільки

Прийоми стилю, які додадуть градус до образу:

metallic;

no pants;

total grey;

sneakers;

bright accessories.

Розглянемо докладніше. Металік чудово вписується в образ із сірим пальтом і, мало того, сам є трендом сезону. Ви можете використовувати його в аксесуарах, дизайні манікюру або вдягнути пояс з об’ємною срібною пряжкою. Такі пояси неодноразово з’являлися на подіумах Тижня моди Великої Четвірки.

Стиль "без штанів" у повсякденному житті зовсім не означає, що ви повинні з’явитися на людях у спідньому. У поєднанні з максі пальто цей тренд зіграє у вигляді міні-спідниці, сукні або шортів.

Тотальний сірий сам по собі приверне увагу та зробить образ дорогим та стильним. Ви можете посилити ефект, зігравши на текстурах та фасонах зі светром оверсайз.

Кросівки — це відповідь Street Style на питання, яке взуття носити під сіре пальто цього сезону. Поєднання ділового стилю максі пальто та спортивної нотки зробить образ не надто офіційним та дуже стильним.

Якщо ви не знаєте, як підібрати шарф до сірого пальта і вам не вистачає кольору, його можна додати якраз за допомогою яскравих аксесуарів – шарфа, шапки та рукавичок. Крім того, стилісти розповіли, якого кольору сумка підійде до сірого пальта — цього сезону у тренді червоні та зелені аксесуари. Такий самий прийом рекомендується і щодо взуття.

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