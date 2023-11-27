Как женщине выглядеть моложе: стильные прически для зрелых дам (фото)

Красивые стрижки для зрелых женщин важно выбирать, отталкиваясь от формы лица, образа жизни и состояния волос

Недавно мы писали о разных вариантах ярких причесок для девушек на новый год, а сегодня хотим помочь зрелым женщинам сделать свою прическу идеальной. Для этого не нужно много усилий.

Любая женщина хочет выглядеть красиво, а показатели в паспорте – не повод забывать о себе. "Телеграф" предлагает варианты модных стрижек для женщин в возрасте, которые помогут вам выглядеть блестяще как на работе, так и в кругу друзей и просто дома.

Каре

Если вы ищете короткие стрижки для женщин, которые подойдут для любого типа волос и лица, то каре – идеальный вариант. Такая стрижка может быть ровной, асимметричной, с филированием, с челкой или без него.

Каре как универсальный вариант

Пикси

Такие стрижки не нуждаются в укладке. Они популярны среди тех представительниц прекрасного пола, у которых нет времени или желания долго крутиться перед зеркалом с расческой и феном. Пикси также может быть с челкой или без нее.

Пикси с челкой — молодежно и игриво

Каскад

Самый практичный модный вариант стрижки для пятидесятилетних женщин, имеющих тонкие волосы. Следует сказать, что парикмахеры советуют укладывать волосы на каскад, но если вы сделаете по-своему – не страшно. Благодаря технологии постепенного укорочения волос и придания им объема, даже без хлопотной укладки ваша голова будет выглядеть аккуратно.

Каскад – это практический вариант на каждый день

Удлиненное каре

Это вариант стрижки для женщин постарше, у которых действительно тонкие волосы. Удлиненное каре позволяет зрительно немного увеличить объем локонов и удлиннить овал лица. Конечно, такую стрижку нужно регулярно укладывать.

Это классическая прическа, о которой все знают

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