Як жінці виглядати молодше: стильні зачіски для зрілих дам (фото)

Красиві стрижки для літніх жінок важливо обирати, відштовхуючись від форми обличчя, способу життя та стану волосся

Нещодавно ми писали про різні варіанти яскравих зачісок для дівчат на новий рік, а сьогодні хочемо допомогти зрілим жінкам зробити свою зачіску ідеальною. Для цього не потрібно багато зусиль.

Будь-яка жінка хоче мати красивий вигляд, а показники у паспорті – не привід забувати про себе. "Телеграф" пропонує варіанти модних стрижок для жінок у віці, які допоможуть вам мати блискучий вигляд як на роботі, так і в колі друзів та просто вдома.

Каре

Якщо ви шукаєте короткі стрижки для жінок, які підійдуть для будь-якого типу волосся і обличчя, то каре — ідеальний варіант. Така стрижка може бути рівною, асиметричною, з філіруванням, з чубчиком або без нього. Фантазуйте.

Каре як універсальний варіант

Піксі

Такі стрижки не потребують укладання. Вони популярні серед тих представниць прекрасної статі, в яких немає часу або бажання довго крутитися перед дзеркалом з гребінцем та феном. Піксі також може бути з чубчиком або без нього. Обирайте те, що до душі.

Піксі з чубчиком - молодіжно і грайливо

Каскад

Найпрактичніший модний варіант стрижки для п’ятдесятирічних жінок, які мають тонке волосся. Варто сказати, що перукарі радять укладати волосся на каскад, але якщо ви зробите по-своєму – не страшно. Завдяки технології поступового укорочення волосся і надання їм об’єму, навіть без заморочливого укладання ваша голова матиме акуратний вигляд.

Каскад - це практичний варіант на кожен день

Подовжене каре

Це варіант стрижки передусім для жінок старшого віку, у яких дуже тонке волосся. Подовжене каре дає змогу візуально трохи збільшити об'єм локонів та витягнути овал обличчя. Звичайно, таку стрижку потрібно регулярно укладати.

Це класична зачіска, про яку всі знають

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