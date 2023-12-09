Выбросьте эти вещи в помойку: какие цвета в одежде выйдут из моды в 2024 году

Рассказываем, какие цвета выйдут из моды в 2024 году

Стильный образ – это не только удачно подобранная одежда и обувь. Это также относится к правильно выбранному цвету. Удачная палитра может подчеркнуть вашу природную красоту, или же наоборот, исказить тон лица или визуально вас сделать полнее. Ранее мы уже рассказывали о модной обуви в 2024-м. Теперь поговорим о трендовых цветах в следующем году.

Даже самая дорогая вещь с неудачно подобранным ее оттенком будет выглядеть старомодно. Об этом рассказали на obozrevatel.

Какие цвета станут антитрендами в 2024-м

Бирюзовый. Одежду такого цвета не стоит покупать. Он может подчеркнуть синяки под глазами и визуально добавить возраст. Лучше выбирать цвет свежескошенной травы или лаймовый.

Антитрендовый цвет в 2024 году

Темно-лавандовый. Еще один цвет, делающий кожу зрительно нездоровой. Если вы обладательница бледной кожи, этот цвет сделает вас старше. Замените его на пастельный лавандовый, сливовый или баклажанный.

Лавандовый цвет придает коже больной вид.

Цвет морской волны. Этот цвет точно не для ношения каждый день. Даже если дополнить образ с этим цветом другими красками, все равно он будет смотреться не органично. Лучше — насыщенный васильковый или изумрудный.

Костюм в цвете морской волны

Горчичный. Такой цвет очень удешевляет ваш образ. Да, несколько лет назад он был очень популярен, теперь следует выбирать солнечно-желтый или ванильный оттенки.

Антитренд 2024 – горчичный цвет

Лососевый. Он был на пике популярности в 2010 году. Однако он устарел. Теплый подтон этого цвета придает лишний объем. Лучше выбирайте бдительно-розовый, грязно-розовый или перламутровый.

Лососевый цвет – не модный в 2024-м

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая одежда и аксессуары выйдут из моды в 2024-м. Мы поделились антитрендами.