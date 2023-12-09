Викиньте ці речі у смітник: які кольори в одязі вийдуть з моди в 2024

Розповідаємо, які кольори вийдуть з моди у 2024-му

Стильний образ — це не лише вдало підібраний одяг та взуття. Це також стосується правильно обраного кольору. Вдала палітра може підкреслити вашу природну красу, або ж навпаки, спотворити тон обличчя або візуально вас зробити повнішими. Раніше ми вже розповідали про модне взуття в 2024-му. Тепер поговоримо про трендові кольори наступного року.

Навіть найдорожча річ з невдало підібраним її відтінком буде мати старомодний вигляд. Про це розповіли на obozrevatel.

Які кольори стануть антитрендами в 2024-му

Бірюзовий. Одяг такого кольору не варто купувати. Він може підкреслити синці під очима та візуально додати віку. Краще обирати колір свіжоскошеної трави або лаймовий.

Антитрендовий колір в 2024

Темно-лавандовий. Ще один колір, що робить шкіру візуально нездоровою. Якщо ви власниця блідої шкіри, цей колір зробить вас старшою. Замініть його на пастельний лавандовий, сливовий або баклажановий.

Лавандовий колір надає шкірі хворого вигляду

Колір морської хвилі. Цей колір точно не для носіння кожного дня. Навіть якщо доповнити образ з цим кольором іншими барвами, все одно він виглядатиме не органічно. Краще — насичений волошковий чи смарагдовий.

Костюм а кольорі морської хвилі

Гірчичний. Такий колір дуже здешевлює ваш образ. Так, кілька років тому він був дуже популярним, про тепер слід обирати сонячно-жовтий або ванільний відтінки.

Антитренд 2024 - гірчичний колір

Лососевий. Він був на піку популярності у 2010-му. Однак, він застарів. Теплий підтон цього кольору додає зайвого об’єму. Краще обирайте пильно-рожевий, брудно-рожевий чи перламутровий.

Лососевий колір - не модний у 2024-му

Раніше "Телеграф" розповідав, який одяг та аксесуари вийдуть з моди у 2024-му. Ми поділилися антитрендами.