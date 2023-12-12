Стильно, удобно и тепло: как совмещать шапку и шарф зимой

Рассказываем, как выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно зимой

Зимний гардероб не может существовать без шапки и шарфа. В холодное время очень важно чувствовать себя тепло и комфортно. При этом хочется смотреться стильно. Раньше мы уже рассказывали, какие шапки модны в этом сезоне. Теперь поговорим о том, как их лучше совмещать с шарфами.

Зимой тяжело смотреться модно. Хочется, чтобы было тепло и удобно. Как стильно соединить шарф и шапку, рассказали на today.

Стильные сочетания шапки и шарфа

Шапка-бини и шерстяной шарф

Это базовое сочетание. Шапка-бини идеально подходит к любым образам и подходит каждой. Простой шерстяной шарф прямоугольной формы подходит к любой верхней одежде и не создает лишнего объема. Вы можете выбрать аксессуары в тон верхней одежды, а можете подобрать их в контрастном цвете.

Стильное сочетание шапки-бини и шерстяного шарфа

Шапка-чепчик и вязаный шарф

Шапка-чепчик с завязками под подбородком – тренд этой зимой. Лучше всего этот аксессуар подходит к вязаному шарфу. Не обязательно подбирать шапку в тон шарфа. Будьте более оригинальны: возьмите одну вещь с принтом или ненавязчивым рисунком, а второй аксессуар – однотонный.

Сочетание шапки-чепчика и вязаного шарфа

Тонкая шапка и шарф-плед

Теплые шарфы-пледы – оригинальный тренд этой зимы. Такой шарф можно использовать вместо шапки, просто обмотав им голову. Однако, лучше все же использовать аксессуар по назначению, и когда на улице холодно, одевать под такой шарф тонкую шапку из шерсти или кашемира. Шарф можно обвязать вокруг шеи в несколько слоев или накинуть на голову поверх шапки, если на улице будет ветрено или снежно.

Сочетание тонкой шапки и шарфа-пледа

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зимняя обувь модна этой зимой. Мы поделились трендовыми идеями.