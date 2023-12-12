Стильно, зручно та тепло: як поєднувати шапку і шарф взимку

Розповідаємо, як виглядати стильно і почуватися комфортно взимку

Зимовий гардероб не може існувати без шапки та шарфа. В холодну пору дуже важливо почуватися тепло та комфортно. При цьом хочеться виглядати стильно. Раніше ми вже розповідали, які шапки модні в цьому сезоні. Тепер поговоримо про те, як їх краще поєднувати з шарфами.

Взимку важко виглядати модно. Хочеться, щоб було тепло та зручно. Як стильно поєднати шарф та шапку, розповіли на today.

Стильні поєднання шапки та шарфу

Шапка-біні та вовняний шарф

Це базове поєднання. Шапка-біні ідеально підходить до будь-яких образи та пасує кожній. Простий вовняний шарф прямокутної форми пасує до будь-якого верхнього одягу і не створює зайвого об'єму. Ви можете обрати аксесуари в тон верхнього одягу, а можете підібрати їх у контрастних кольорах.

Стильне поєднання шапки-біні та вовняного шарфа

Шапка-чепчик і в'язаний шарф

Шапка-чепчик із зав'язками під підборіддям — тренд цієї зими. Найкраще цей аксесуар пасує до в'язаного шарфа. Не обов'язково підбирати шапку в тон шарфа. Будьте оригінальнішими: візьміть одну річ із принтом або ненав'язливим малюнком, а другий аксесуар – однотонний.

Поєднання шапки-чепчика та в'язаного шарфа

Тонка шапка та шарф-плед

Теплі шарфи-пледи — оригінальний тренд цієї зими. Такий шарф можна використовувати замість шапки, просто обмотавши ним голову. Однак, краще все ж використовувати аксесуар за призначенням, і коли на вулиці холодно, одягати під такий шарф тонку шапку із вовни або кашеміру. Шарф можна обв'язати навколо шиї в кілька шарів або накинути на голову поверх шапки, якщо на вулиці буде вітряно або сніжно.

Поєднання тонкої шапка та шарфа-пледа

Раніше "Телеграф" розповідав, яке зимове взуття модне цієї зими. Ми поділилися трендовими ідеями.