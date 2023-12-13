Яркий зимний тренд: как и с чем сочетать трендовый красный цвет в зимних образах

Подсказки для модниц, как носить красный цвет зимой

Зима — не время отказываться от ярких элементов гардероба и совсем не повод наряжаться в серое и темное. Создать яркий акцент в зимних образах поможет трендовый красный цвет, который можно выгодно сочетать с другими нарядами.

Как пишет "Телеграф", красный — один из трендовых оттенков модного сезона осень-зима 2023/2024. Так как же лучше вплетать его в зимний гардероб? давайте разбираться

Красный пуховик или искусственная шуба

Вместо базовых белых и черных оттенков зимой можно смело носить вызывающие красные пуховики или даже искусственные шубы такого насыщенного оттенка. Такая верхняя одежда сделает вас настоящей бунтаркой в глазах окружающих. А почему бы и нет?

Фото: Pinterest

Красный шарф

Классический зимний аксессуар шарф можно выбрать красным. Пусть это будет главный акцент вашего образа, например, с черным пальто или белым пуховиком. Красный шарф разбавит образ и добавит ему элегантности

Фото: Pinterest

Красный головной убор

Еще один хороший вариант стильно вплести красный цвет в зимний образ. Выбирайте красные шапки, береты, кепи или шляпы и точно будете в выигрыше.

Фото: Pinterest

Красная обувь

Тоже отличная идея сделать яркий акцент в образе. Стильные красные сапоги, ботфорты или ботинки-челси будут привлекать внимание к ногам и делать вас визуально стройнее. К тому же выглядит это ультра стильно.

Фото: Pinterest

Красная сумочка

Сейчас в тренде элегантные сумочки небольших размеров и с необычным декором. Можно выбрать красную сумочку аккуратной формы и дополнить ею стильный зимний образ.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал модные правила, как носить угги этой зимой. Стилист дала подсказки, как сочетать в образах эту необычную обувь.