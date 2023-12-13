Яскравий зимовий тренд: як і з чим поєднувати трендовий червоний колір у зимових образах

Підказки для модниць, як носити червоний колір взимку

Зима — не час відмовлятися від яскравих елементів гардеробу і зовсім не привід одягатися в сіре та темне. Створити яскравий акцент у зимових образах допоможе трендовий червоний колір, який можна вигідно поєднувати з іншими вбраннями.

Як пише "Телеграф", червоний — один із трендових відтінків модного сезону осінь-зима 2023/2024. То як краще вплітати його в зимовий гардероб? Давайте розбиратися

Червоний пуховик чи штучна шуба

Замість базових білих і чорних відтінків взимку можна сміливо носити зухвалі червоні пуховики, або навіть штучні шуби такого насиченого відтінку. Такий верхній одяг зробить вас справжньою бунтаркою в очах оточуючих. А чому б і ні?

Фото: Pinterest

Червоний шарф

Класичний зимовий аксесуар шарф можна вибрати червоним. Нехай це буде головний акцент вашого образу, наприклад, із чорним пальто або білим пуховиком. Червоний шарф розбавить образ і додасть йому елегантності.

Фото: Pinterest

Червоний головний убір

Ще один хороший варіант стильно вплести червоний колір у зимовий образ. Вибирайте червоні шапки, берети, кепі або капелюхи і точно будете у виграші.

Фото: Pinterest

Червоне взуття

Теж відмінна ідея зробити яскравий акцент у образі. Стильні червоні чоботи, ботфорти або черевики-челсі привертатимуть увагу до ніг і робитимуть вас візуально стрункішою. До того ж це виглядає ультра стильно.

Фото: Pinterest

Червона сумочка

Зараз у тренді елегантні сумочки невеликих розмірів та з незвичайним декором. Можна вибрати червону сумочку акуратної форми та доповнити нею стильний зимовий образ.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав модні правила, як носити угги цієї зими. Стиліст підказала, як поєднувати в образах це незвичайне взуття.