Яскравий зимовий тренд: як і з чим поєднувати трендовий червоний колір у зимових образах
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Підказки для модниць, як носити червоний колір взимку
Зима — не час відмовлятися від яскравих елементів гардеробу і зовсім не привід одягатися в сіре та темне. Створити яскравий акцент у зимових образах допоможе трендовий червоний колір, який можна вигідно поєднувати з іншими вбраннями.
Як пише "Телеграф", червоний — один із трендових відтінків модного сезону осінь-зима 2023/2024. То як краще вплітати його в зимовий гардероб? Давайте розбиратися
Червоний пуховик чи штучна шуба
Замість базових білих і чорних відтінків взимку можна сміливо носити зухвалі червоні пуховики, або навіть штучні шуби такого насиченого відтінку. Такий верхній одяг зробить вас справжньою бунтаркою в очах оточуючих. А чому б і ні?
Червоний шарф
Класичний зимовий аксесуар шарф можна вибрати червоним. Нехай це буде головний акцент вашого образу, наприклад, із чорним пальто або білим пуховиком. Червоний шарф розбавить образ і додасть йому елегантності.
Червоний головний убір
Ще один хороший варіант стильно вплести червоний колір у зимовий образ. Вибирайте червоні шапки, берети, кепі або капелюхи і точно будете у виграші.
Червоне взуття
Теж відмінна ідея зробити яскравий акцент у образі. Стильні червоні чоботи, ботфорти або черевики-челсі привертатимуть увагу до ніг і робитимуть вас візуально стрункішою. До того ж це виглядає ультра стильно.
Червона сумочка
Зараз у тренді елегантні сумочки невеликих розмірів та з незвичайним декором. Можна вибрати червону сумочку акуратної форми та доповнити нею стильний зимовий образ.
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