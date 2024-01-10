Как одеться на свадьбу в 2024 году: трендовые платья, цвета и аксессуары

Какое платье и аксессуары выбрать для свадьбы в 2024 году

Зима – время любви и предложений. Если сейчас вы невеста, то самое время узнать о трендовых аксессуарах, платьях и цветах, которые сейчас в тренде для свадьбы. Раньше мы рассказывали о модных оттенках в 2024 году для повседневной носки. Теперь поговорим, как выглядеть стильно и непревзойденно в самый важный день в жизни.

2024 год — год самовыражения и ярких образов. Свадебная мода тоже не "отстает". Об этом пишет Elle.

Свадебная мода 2024

В этом году следует вдохновляться природой. А именно вышивки или аппликации на платьях. Также пастельные цвета в моде. Они будто отражают солнце, лепестки, небо. Также стоит обратить внимание на фату, украшенную камнями или кружевом. Однако, если вам не нравятся массивные аксессуары, можно выбрать кейпы. Они тоже довольно часто встречаются на свадебных нарядах.

Также в 2024 году модные банты. Они стали популярны еще в конце 2023 года. Их можно обыграть по-разному. К примеру, ими можно украсить декольте. Также можно обратить внимание на максимализм. Хорошим вариантом украшения платья будут перья, рюши и кружево. Очень элегантно смотрятся разрезы на ноге. Если вы поклонник нестандартных решений, идеальным вариантом для вас станет платье мини, классический костюм в белом цвете или комбинезон.

Природные мотивы

Пастельные оттенки

Трендовая фата 2024

Кейпы

Банты на свадебных платьях

Максимализм в свадебной моде 2024

Короткое свадебное платье

Свадебный костюм

Ранее "Телеграф" рассказывал о стильных тенденциях зимней моды. Мы поделились, какие вещи в тренде зимой 2024 года.