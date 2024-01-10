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Як одягнутися на весілля у 2024 році: трендові сукні, кольори та аксесуари

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Весільна мода 2024
Весільна мода 2024

Яку сукню та аксесуари обрати для весілля у 2024 році

Зима — час кохання та пропозицій. Якщо зараз ви наречена, то саме час дізнатися про трендові аксесуари, сукні та кольори, які зараз у тренді для весілля. Раніше ми розповідали про модні відтінки у 2024 для повсякденного носіння. Тепер поговоримо, як виглядати стильно та неперевершено у найважливіший день у житті.

2024 — рік самовираження та яскравих образів. Весільна мода теж не "пасе задніх". Про це пише Elle.

Весільна мода 2024

Цьогоріч варто надихатися природою. А саме, вишивки чи аплікації на сукнях. Також пастельні кольори в моді. Вони ніби відображають сонце, пелюстки, небо. Також варто звернути увагу на фату, що прикрашена камінням чи мереживом. Однак якщо вам не подобаються масивні аксесуари, можна обрати кейпи. Вони також досить часто зустрічаються на весільних нарядах.

Також у 2024 модні банти. Вони стали популярними ще в кінці 2023. Їх можна обіграти по-різному. Наприклад, ними можна прикрасити декольте. Також можна звернути увагу на максималізм. Гарним варіантом оздоблення сукні буде пір’я, рюші та мереживо. Дуже елегантно виглядають розрізи на нозі. Якщо ви прихильник нестандартних рішень, ідеальним варіантом для вас стане сукня міні, класичний костюм в білому кольорі або комбінезон.

Природні мотиви у весільних сукнях
Природні мотиви
Весільна мода 2024
Пастельні відтінки
Мода на весільну фату 2024Кейпи
Трендова фата 2024
Кейпи
Кейпи
Банти на весільних сукнях
Банти на весільних сукнях
Весільна мода 2024
Максималізм у весільній моді 2024
Весільна сукня міні
Коротка весільна сукня
Весільний костюм
Весільний костюм

Раніше "Телеграф" розповідав про стильні тенденції зимової моди. Ми поділилися, які речі у тренді взимку 2024.

Теги:
#Мода #Тренди #Весілля