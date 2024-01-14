Семь стильных приемов, которые сделают ваш гардероб модным в 2024 году (фото)

Смотрите и вдохновляйтесь!

Мода, как и само время, постоянно в движении, и этот год не станет исключением. Наступает идеальное время освежить свой стиль в модных трендах зимы 2024. Но выбор, что оставить и от чего избавиться, может быть сложным.

В этой подборке мы рассмотрим, как сделать ваш гардероб стильным и современным в 2024 году. Семь модных приемов предлагает Vogue.

Что будет в моде в 2024 году

Широкие пояса, уложенные на бедра, стали ярким акцентом в мире моды. Этот стильный элемент добавляет особый шарм вашему образу. Носите их, как это предлагают дизайнеры Louis Vuitton или Michael Kors, чтобы придать форму своим нарядам в духе 2000-х.

Приталенные жакеты стали неотъемлемой частью трендов весна-лето 2024 года. Дизайнеры Schiaparelli и Loewe предлагают модели с тесным силуэтом и широкими плечами. Этот выбор подчеркнет вашу женственность и станет отличным решением для образа.

Серьги со сплошной застежкой становятся новым трендом в украшениях. Вместо висячих сережек предпочтение отдается минималистичным, прилегающим к уху дизайнам. Бренды, такие как Schiaparelli и Courrèges, представили стильные и современные украшения, которые будут актуальны в 2024 году.

Лоферы – классика, которая не выходит из моды. В этом сезоне Gucci вернули на подиум свои легендарные лоферы Horsebit 1953. Burberry, Loewe и Proenza Schouler также представили свои изысканные модели.

Зеленый цвет становится новым модным трендом после года, посвященного розовой гамме. Бренды Gucci, Burberry и Prada объединили разные оттенки зеленого, создавая яркие и насыщенные образы. Зеленые наряды будут в центре внимания в 2024 году.

Халтеры (halter) возвращаются в моду, становясь заметным элементом в гардеробе. Новые топы и платья халтеры от Dion Lee, Isabel Marant и Hermès придают этому старому тренду современный и стильный вид.

Купальники, как неожиданный элемент повседневного гардероба, также в тренде в 2024 году. Бренды Miu Miu, Michael Kors Collection и Chanel представили свои вариации, делая их не только стильной деталью на пляже, но и удачным выбором для повседневных образов. Одевайте купальники вместо боди и подчеркивайте свою индивидуальность.

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