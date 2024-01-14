Сім стильних прийомів, які зроблять ваш гардероб модним у 2024 році (фото)

Дивіться та надихайтеся!

Мода, як і сам час, постійно рухається, і цей рік не стане винятком. Настає ідеальний час освіжити свій стиль у модних трендах зими 2024 року. Але вибір, що залишити і чого позбутися, може бути складним.

У цій добірці ми розглянемо, як зробити ваш гардероб стильним та сучасним у 2024 році. Сім модних прийомів пропонує Vogue.

Що буде в моді у 2024 році

Широкі пояси, покладені на стегна, стали яскравим акцентом у світі моди. Цей стильний елемент додає особливого шарму вашому образу. Носіть їх, як це пропонують дизайнери Louis Vuitton або Michael Kors, щоб надати форми своїм вбранням у дусі 2000-х.

Приталені жакети стали невіднятною частиною трендів весна-літо 2024 року. Дизайнери Schiaparelli та Loewe пропонують моделі з тісним силуетом та широкими плечима. Цей вибір підкреслить вашу жіночність та стане відмінним рішенням для образу.

Сережки із суцільною застібкою стають новим трендом в прикрасах. Замість висячих сережок перевага віддається мінімалістичним дизайнам, що прилягають до вуха. Бренди, такі як Schiaparelli та Courrèges, представили стильні та сучасні прикраси, які будуть актуальні у 2024 році.

Лофери – класика, яка не виходить із моди. Цього сезону Gucci повернули на подіум свої легендарні лофери Horsebit 1953. Burberry, Loewe та Proenza Schouler також представили свої вишукані моделі.

Зелений колір стає новим модним трендом після року, присвяченого рожевій гамі. Бренди Gucci, Burberry та Prada поєднали різні відтінки зеленого, створюючи яскраві та насичені образи. Зелені вбрання будуть у центрі уваги у 2024 році.

Галтери (halter) повертаються у моду, стаючи помітним елементом у гардеробі. Нові топи та сукні галтери від Dion Lee, Isabel Marant та Hermès надають цьому старому тренду сучасного та стильного вигляду.

Купальники як несподіваний елемент повсякденного гардероба, також у тренді у 2024 році. Бренди Miu Miu, Michael Kors Collection та Chanel представили свої варіації, роблячи їх не лише стильною деталлю на пляжі, а й вдалим вибором для повсякденних образів. Одягайте купальники замість боді та підкреслюйте свою індивідуальність.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі ви точно купите неодноразово — одягнувши на корпоратив чи свято, потім ви з легкістю впишете їх у свій повсякденний гардероб. Просто подивіться ці модні формули та стильні луки !