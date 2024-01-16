Кофе с молоком на ногтях: нежные идеи маникюра для элегантных леди (фото)

Ваши руки будут приковывать взгляды

Маникюр — как визитная карточка женщины, может многое о ней рассказать. Некоторые леди стремятся к максимальной естественности, а красивое натуральное покрытие может дополнить любой элегантный образ. Мы уже рассказывали о дизайнах маникюра на короткие ногти, а сегодня делимся идеями маникюра в оттенке кофе с молоком.

Нюдовые, бежевые и кофе с молоком — это все оттенки, которые максимально приближены к естественному оттенку ногтей. Такой маникюр может быть едва заметным, однако сделает ваши ногти аккуратными и изящными.

Дополнить или разнообразить бежевый маникюр можно разными способами, например, добавив эффекта сияния, блесток или декоративных элементов.

Фото: Pinterest

Прекрасным решением станет топовое покрытие с эффектом мерцания или блестками. Также элегантно будет выглядеть перламутровая втирка или "кошачий глаз".

Фото: Pinterest

Минималистичные рисунки или неброские наклейки также красиво разнообразят оттенок кофе с молоком.

Фото: Pinterest

Также можно комбинировать разные техники и эффекты в сочетании бежевых оттенков. Все зависит от ваших пожеланий и мастерства вашего нейл-специалиста.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о тренде этой зимы — лиловом маникюре. Здесь вы найдете идеи и дизайны для вдохновения.