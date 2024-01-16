Кава з молоком на нігтях: ніжні ідеї манікюру для елегантних леді (фото)

Ваші руки будуть приковувати погляди

Манікюр — як візитна картка жінки, може багато про неї розповісти. Деякі леді прагнуть максимальної природності, а красиве натуральне покриття може доповнити будь-який елегантний образ. Ми вже розповідали про дизайни манікюру на короткі нігті, а сьогодні ділимося ідеями манікюру у відтінку кави з молоком.

Нюдові, бежеві та кава з молоком – це все відтінки, які максимально наближені до природного відтінку нігтів. Такий манікюр може бути ледь помітним, проте зробить ваші нігті акуратними та витонченими.

Доповнити або урізноманітнити бежевий манікюр можна різними способами, наприклад, додавши ефекту сяйва, блискіток або декоративних елементів.

Фото: Pinterest

Прекрасним рішенням стане топове покриття з ефектом мерехтіння або блискітками. Також елегантно виглядатиме перламутрова втірка або "котяче око".

Фото: Pinterest

Мінімалістичні малюнки або непомітні наклейки також красиво урізноманітнюють відтінок кави з молоком.

Фото: Pinterest

Також можна комбінувати різні техніки та ефекти у поєднанні бежевих відтінків. Все залежить від ваших побажань та майстерності вашого нейл-фахівця.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про тренд цієї зими — ліловий манікюр. Тут ви знайдете ідеї та дизайни для натхнення.