Есть почти на каждой кухне: названы популярные продукты, ухудшающие зрение

Ученые выяснили, что на зрение оказывает негативное влияние и белый хлеб

Продукты, которые есть на каждой кухне могут привести к потере зрения, на это указывают результаты исследования из университета в Баффало . Ученые выяснили, что именно является основной причиной ухудшения зрения у пожилых людей и почему диета существенно сказывается на работе глаз.

По данным исследования, участники эксперимента, употреблявшие пищу с высоким содержанием жареного, рафинированных зерен и молочных продуктов с высоким содержанием жира, имели в три раза больше шансов развития различных заболеваний, которые повреждают сетчатку глаза и влияют на центральное зрение человека.

По словам доктора Брайана Вахлера, медицинского обозревателя All About Vision , офтальмолога и звезды Tik-Tok, употребление простых углеводов, содержащихся в белом хлебе и макаронных изделиях, было связано с высоким шансом развития старения и неприятным состоянием, что снижает способность четко видеть детали.

Врач подчеркнул: "Эти типы углеводов усваиваются слишком быстро, что приводит к скачку уровня сахара в крови, это и является основной причиной потери зрения у пожилых людей". Чтобы избежать риска для зрения, доктор Вахлер посоветовал заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми.

Добавляется, что ранняя AMD протекает бессимптомно, а значит, люди часто не знают о своей болезни. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют периодически проводить профилактическую диагностику и посещать врача на предмет возрастных заболеваний.

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