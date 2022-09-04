Є майже на кожній кухні: названо популярні продукти, що погіршують зір

Вчені з'ясували, що на зір має негативний вплив і білих хліб

Продукти, що є на кожній кухні можуть призвести до втрати зору, на це вказують результати дослідження з університету в Баффало . Вчені з'ясували, що саме є основною причиною погіршення зору у літніх людей та чому дієта суттєво позначається на роботі очей.

За даними дослідження, учасники експерименту, що вживали їжу з високим вмістом смаженого, рафінованих зерен та молочних продуктів з високим вмістом жиру, мали в три рази більше шансів розвитку різноманітних захворювань, які пошкоджують сітківку ока та впливають на центральний зір людини.

За словами доктора Браяна Вахлера, медичного оглядача All About Vision , офтальмолога та зірки Tik-Tok, вживання простих вуглеводів, що містяться у білому хлібі та макаронних виробах, було пов’язане з високим шансом розвитку старіння та неприємним станом, що знижує здатність чітко бачити деталі.

Лікар наголосив: "Ці типи вуглеводів засвоюються надто швидко, що спричиняє стрибок рівня цукру у крові, це і є основною причиною втрати зору у літніх людей". Щоб уникнути ризику для зору, доктор Вахлер порадив замінити білий хліб і макарони на цільнозернові.

Додається, що рання AMD протікає безсимптомно, а це означає, що люди часто не знають про свою хворобу. Саме тому лікарі наполегливо радять періодично проводити профілактичну діагностику та відвідувати лікаря на предмет вікових захворювань.

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