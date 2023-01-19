17 лет назад земной аппарат впервые отправился к Плутону: впечатляющие фото и видео

Полет "Новых горизонтов" в 2006 году положил начало длительной миссии изучения Плутона

Ровно 17 лет назад, 19 января 2006 года, космический аппарат NASA зонд New Horizons впервые приблизился к Плутону. Это было грандиозное событие, ведь тот оставался единственной планетой (тогда еще не признанной учеными карликовой) Солнечной системы, где не бывали космические корабли. Более того, это был самый скоростной пуск космического аппарата с Земли за всю историю. Рекорд удалось побить лишь спустя 12 лет.

Как сообщает в Твиттер NASA New Horizons, этот космический аппарат изменил понимание ученых о Плутоне. Сейчас на расстоянии 5,2 миллиарда миль от Земли "Новые горизонты" являются самым дальним действующим искусственным объектом в космосе.

Автоматическая межпланетная станция отправилась в космос с базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида) ракетой-носителем Atlas V 19 января 2006 года, спустя шесть лет после старта проекта, посвященного изучению Плутона. Удалось достичь рекордной скорости — 16,26 км/с (58 500 км/ч).

Пробные снимки планеты не были четкими. Более интересные обывателям фото появились намного позже. Так, 14 июля 2015 года зонд "Новые горизонты" максимально приблизился к Плутону (всего в 12 500 км, что в 30 раз меньше расстояния между Луной и Землей), засняв его с разных сторон. Был сфотографирован спутник Харон и его более мелкие "братья", кратеры, горы, ледники и причудливые рельефы, к примеру, знаменитая область Томбо на Плутоне в виде сердца.

Миссия "Новых горизонтов" в прошлом году была продлена во второй раз и зонд продолжает покорять космическое пространство. Возможно, скоро ученые порадуют нас грандиозными открытиями!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 18 января начался необычный парад планет. Есть возможность заметить на небосводе невооруженным взглядом сразу пять небесных тел.