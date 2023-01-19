17 років тому земний апарат вперше вирушив до Плутона: захопливі фото та відео

Політ "Нових горизонтів" у 2006 році започаткував тривалу місію вивчення Плутона

Рівно 17 років тому, 19 січня 2006 року, космічний апарат NASA зонд New Horizons вперше наблизився до Плутону. Це була грандіозна подія, адже той залишався єдиною планетою (тоді ще не визнаною вченими карликовою) Сонячної системи, де не бували космічні кораблі. Більше того, це був найшвидший пуск космічного апарату із Землі за всю історію. Рекорд вдалося побити лише через 12 років.

Як повідомляє в Твіттер NASA New Horizons, цей космічний апарат змінив розуміння вчених про Плутон. Зараз на відстані 5,2 мільярда миль від Землі "Нові горизонти" є найдальшим штучним об’єктам, що діє, в космосі.

Автоматична міжпланетна станція вирушила до космосу з бази ВПС США на мисі Канаверал (Флорида) ракетою-носієм Atlas V 19 січня 2006 року, за шість років після старту проєкту, присвяченого вивченню Плутона. Вдалося досягти рекордної швидкості — 16,26 км/с (58 500 км/год).

Пробні знімки планети були не дуже чіткими. Цікавіші обивателям фото з’явилися набагато пізніше. Так, 14 липня 2015 року зонд "Нові горизонти" максимально наблизився до Плутона (всього в 12 500 км, що в 30 разів менше відстані між Місяцем і Землею), знявши його з різних боків. Був сфотографований супутник Харон та його дрібніші "брати ", кратери, гори, льодовики і химерні рельєфи, наприклад, знаменита область Томбо на Плутоні у вигляді серця.

Місію "Нових горизонтів" минулого року було подовжено вдруге і зонд продовжує підкорювати космічний простір. Можливо, невдовзі вчені порадують нас грандіозними відкриттями!

Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 січня розпочався незвичайний парад планет. Є можливість помітити на небосхилі неозброєним поглядом одразу п’ять небесних тіл.