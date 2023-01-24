Генетики придумали, как избавить людей от жира: подробности открытия

Поджелудочная человека вырабатывает особый гормон, который не дает жиру развиваться

В кишечнике человека содержатся гормоны, которые важны для регулирования производства жира в организме. Один из них — гормон FGF19 "отключает" выработку жира организмом после того, как включается режим голодания.

Об этом пишет журнал Nature Communications со ссылкой на выводы нового исследования ученых из Иллинойсского университета в Урбан-Шампейне. Вырабатывается такой гормон как у людей, так и у мышей.

FGF19 является ключевым гормоном, который выделяется кишечником спустя несколько часов после еды. Он отвечает за так называемое "отключение" производства жира, регулируя экспрессию генов в печени. Но, как отмечают учены, эта регуляция ненормальна при ожирении.

После приема пищи поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который заставляет печень превращать переваренные продукты в жир. Через несколько часов, когда организм начинает переход в режим голодания, печень замедляет выработку жира. Хотя путь инсулина был тщательно изучен, путь отключения липогенеза остается в значительной степени неизвестным.

Профессор молекулярной и интегративной физиологии Чонсук Ким Кемпер вместе с командой обнаружил, что гормон кишечника FGF15 у мышей и его человеческий аналог FGF19 отключают гены, производящие жир в печени. Эти гормоны выделяются спустя несколько часов после приема пищи, когда организм запускает режим голодания.

Однако в рамках экспериментов с участием мышей с ожирением и людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) исследователи обнаружили, что механизм отключения производства жира не регулируется.

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