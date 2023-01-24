Генетики придумали, як позбавити людей жиру: подробиці відкриття

Підшлункова людини виробляєть особливий гормон, який не дає жиру розвиватися

У кишечнику людини містяться гормони, які важливі для регулювання виробництва жиру в організмі. Один з них — гормон FGF19 "відключає" вироблення жиру організмом після того, як включається режим голодування.

Про це пише журнал Nature Communications з посиланням на висновки нового дослідження вчених з університету Іллінойсу в Урбан-Шампейні. Виробляється такий гормон як у людей, так і у мишей.

FGF19 є ключовим гормоном, який виділяється кишечником через кілька годин після їжі. Він відповідає за так зване "відключення" виробництва жиру, регулюючи експресію генів у печінці. Але, як зазначають вчені, це регулювання ненормальне при ожирінні.

Після їжі підшлункова залоза виробляє інсулін, який змушує печінку перетворювати перетравлені продукти на жир. Через кілька годин, коли організм починає перехід у режим голодування, печінка уповільнює вироблення жиру. Хоча шлях інсуліну був ретельно вивчений, шлях відключення ліпогенезу залишається значною мірою невідомим.

Професор молекулярної та інтегративної фізіології Чонсук Кім Кемпер разом із командою виявив, що гормон кишечника FGF15 у мишей та його людський аналог FGF19 відключають гени, що виробляють жир у печінці. Ці гормони виділяються через кілька годин після їжі, коли організм запускає режим голодування.

Проте в рамках експериментів за участю мишей з ожирінням та людей з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) дослідники виявили, що механізм відключення виробництва жиру не регулюється.

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