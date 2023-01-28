Не утром и не днем: ученые вычислили, в какое время диабетикам лучше заниматься спортом

Оптимальное время для занятия спортом такими людьми – перед сном

Больные диабетом люди, у которых наконец-то появилась недавно надежда на выздоровление благодаря изобретению искусственной поджелудочной железы, могут ускорять метаболизм в организме и снижать показатели сахара благодаря занятиям спортом.

Но только в том случае, если будут заниматься в "правильное" время – не рано утром и не посредине дня.

К таким выводам пришли ученые Австралийского католического университета.

Оказывается, наиболее оптимальным временем для занятий спортом такими людьми является ночной период.

В рамках исследования ученые проанализировали обменные процессы у 24 мужчин с лишним весом, повышенным риском развития диабета 2-го типа и потреблявших жирные продукты.

Оказалось, утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи. В рамках исследования добровольцев разбили на группы, в зависимости от времени тренировок — утро, вечер или отсутствие занятий (контрольная группа).

Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы. Но, с точки зрения снижения сахара ночью, идеально работали поздние тренировки. По мнению ученых, это важное открытие для лиц с диабетом 2-го типа, ведь они часто страдают от скачков сахара именно ночью.

Ранее рассказывалось о другом открытии ученых, которое не связано напрямую со здоровьем человека, но оказывает огромное влияние на его самочувствие и психическое состояние – речь идет о защите от молний.