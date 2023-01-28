Не вранці і не вдень: вчені вирахували, коли діабетикам краще займатися спортом

Оптимальний час для заняття спортом такими людьми – перед сном

Хворі на діабет люди, у яких нарешті з’явилася нещодавно надія на одужання завдяки винаходу штучної підшлункової залози, можуть прискорювати метаболізм в організмі та знижувати показники цукру завдяки заняттям спортом.

Але тільки в тому випадку, якщо займатимуться в "правильний" час — не рано вранці і не посередині дня.

Таких висновків дійшли вчені Австралійського католицького університету.

Виявляється, що найбільш оптимальним часом для занять спортом такими людьми є нічний період.

В рамках дослідження вчені проаналізували обмінні процеси у 24 чоловіків із зайвою вагою, підвищеним ризиком розвитку діабету 2-го типу та любителями жирних продуктів.

Виявилося, ранкові та вечірні тренування покращували стан кардіо-респіраторної системи, а заняття пізно ввечері знижували рівень глюкози протягом ночі. В рамках дослідження добровольців розбили на групи, залежно від часу тренувань – ранок, вечір чи відсутність занять (контрольна група).

Незалежно від часу доби, тренування покращували стан кардіо-респіраторної системи. Але, з погляду на зниження цукру вночі, ідеально спрацьовували пізні тренування. На думку вчених, це важливе відкриття для осіб з діабетом 2-го типу, адже часто страждають від стрибків цукру саме вночі.

Раніше розповідалося про інше відкриття вчених, яке не пов’язане безпосередньо зі здоров’ям людини, але має величезний вплив на її самопочуття та психічний стан – йдеться про захист від блискавок.