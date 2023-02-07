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Вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять в машине в мороз

Автор
Катерина Шульга
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Оставленные на морозе вещи могут испортиться
Оставленные на морозе вещи могут испортиться. Фото pixabay.com

Водителям стоит обратить на это внимание

Если на улице ударил мороз, закрывая машину, в ней нельзя оставлять вещи, которые могут быстро прийти в негодность в условиях холода. К таким эксперты относят лекарства, но не только их.

Список представили автомобильные эксперты CarMoney. Быстро испортиться могут также очки, музыкальные инструменты и запасные аккумуляторы.

Лекарства

Если вы привыкли оставлять в машине медикаменты, которые нужно принимать каждый день, будьте готовы, что их эффективность может быть снижена из-за холода. Более того, мороз может сделать их опасными для приема. Больше всего изменениях поддаются инъекционные препараты и жидкости. Хранить лекарства лучше при комнатной температуре, если в инструкции не указано обратное.

Газированные напитки

Замораживание газированных напитков может привести к тому, что банка попросту лопнет из-за давления. И речь тут идет не только о потере любимого напитка, но скорее о порче обивки и прочих неудобствах.

Очки

Оправа очков плохо переживает перепады температур, а сильные морозы могут повредить и линзы. Расширение и сжимания линз может повлечь искривление зрения.

Музыкальные инструменты

Деревянные инструменты могут прийти в негодность, потому как подвержены усадке и расширению при низких температурах. Мороз может повредить клеевые соединения и расстроить виолончели, гитары и скрипки.

Батареи

Батареи могут лопаться и протекать из-за мороза, а также быстрее разряжаться. Это же касается и аккумуляторов, которые будут работать плохо.

Ранее мы писали о простых способах завести машину в мороз. Для начала нужно определить причину, по которой автомобиль вышел из строя.

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