Речі, які в жодному разі не можна залишати в машині в мороз

Водіям варто звернути на це увагу

Якщо на вулиці вдарив мороз, закриваючи машину, в ній не можна залишати речі, які можуть швидко стати непридатними в умовах холоду. До таких експерти відносять ліки, але не лише їх.

Список презентували автомобільні експерти CarMoney. Швидко зіпсуватися можуть також окуляри, музичні інструменти та запасні акумулятори.

Ліки

Якщо ви звикли залишати в машині медикаменти, які потрібно приймати щодня, будьте готові, що їхня ефективність може бути знижена через холод. Окрім того, мороз може зробити їх небезпечними прийому. Найбільше змін піддаються ін’єкційні препарати та рідини. Зберігати ліки краще за кімнатної температури, якщо в інструкції не вказано протилежне.

Газовані напої

Заморожування газованих напоїв може призвести до того, що пляшка просто лусне через тиск. І мова тут йде не тільки про втрату улюбленого напою, а скоріше про псування оббивки та інші незручності.

Окуляри

Оправа окулярів погано переживає перепади температур, а сильні морози можуть пошкодити і лінзи. Розширення та стискання лінз може спричинити викривлення зору.

Музичні інструменти

Дерев’яні інструменти можуть стати непридатними, тому що схильні до усадки і розширення при низьких температурах. Мороз може пошкодити клейові сполуки та розладнати віолончелі, гітари та скрипки.

Батареї

Батареї можуть лопатися і протікати через мороз, а також швидше розряджатися. Те саме стосується і акумуляторів, які працюватимуть погано.

Раніше ми писали про прості способи завести машину в мороз. Для початку потрібно визначити причину, через яку автомобіль вийшов з ладу.