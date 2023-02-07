Как "разморозить" машину зимой: потребуются лишь два простых средства

Эксперты советуют не тратиться на специальные жидкости

Автомобилисты могут столкнуться с еще одной проблемой, если температура опускается ниже нуля. А именно задаться вопросом: как убрать лед с машины. Для этого потребуется всего лишь два ингредиента, которые можно найти в каждом доме.

Об этом пишет Express со ссылкой на автомобильных экспертов. Для разморозки замков и дверей машины можно использовать дезинфицирующее средство для рук и кулинарный спрей.

"Если вы беспокоитесь о том, что двери вашего автомобиля замерзнут, распылите простой кулинарный спрей на резиновые края дверей вашего автомобиля. Вытрите излишки, затем закройте двери и оставьте на ночь. Утром двери вашей машины должны легко открываться, даже если остальная часть машины покрыта льдом!" – советуют специалисты.

По словам экспертов, тем, кто использует ручной ключ от машины, стоит иметь при себе дезинфектор. Спирт, который является основой его состава, растопит лед. Средством также можно покрыть ключ.

Дезинфицирующее средство сработает и на щетках стеклоочистителя, прилипших к лобовому стеклу. Отдирать их силой не стоит, а вот если протереть спиртовым раствором, сделать это можно будет без проблем.

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