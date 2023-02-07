Як "розморозити" машину взимку: знадобляться лише два прості засоби

Експерти радять не витрачати кошти на спеціальні рідини

Автомобілісти можуть зіткнутися з ще однією проблемою, якщо температура опускається нижче нуля. Постає питання: як прибрати лід з машини? Для цього знадобляться лише два інгредієнти, які можна знайти в кожному будинку.

Про це пише Express із посиланням на автомобільних експертів. Для розморожування замків і дверей машини можна використовувати дезінфікуючий засіб для рук та кулінарний спрей.

Якщо ви турбуєтеся, що двері вашого автомобіля замерзнуть, розбризкайте простий кулінарний спрей на гумові частини дверей автомобіля. Витріть надлишки, потім зачиніть двері і залиште на ніч. Вранці двері вашої машини повинні легко відчинятися, навіть якщо решта машини покрита льодом!" – радять спеціалісти.

За словами експертів, тим, хто використовує ручний ключ від машини, варто мати при собі дезінфектор. Спирт, що є основою його складу, розтопить лід. Засобом можна покрити і ключ.

Дезінфікуючий засіб спрацює і на щітках склоочисника, що прилипли до лобового скла. Віддирати їх силою не варто, а якщо протерти спиртовим розчином, зробити це можна буде без проблем.

Раніше "Телеграф" писав, як можна завести машину в мороз. Існує одразу кілька лайфхаків.