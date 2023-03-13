Животные эволюционируют: макаки создали первобытное орудие труда людей

Макаки случайно повторили первобытное орудие труда людей, что ставит под сомнение все ранее найденные свидетельства эволюции человечества

Ученые выяснили, что макаки сами того не подозревая воспроизвели каменное орудие труда, которое использовали первобытные люди больше 2 млн лет назад. Животные пытались раскалывать плоды масличной пальмы, использовав подобие наковальни и отбойника.

Результаты исследований ученых опубликованы в журнале Science Advances. Они наблюдали за крабоедными макаками на 40 локациях в том числе и с помощью видеокамер. Это открытие может ставить под сомнение теорию об эволюции человека.

Орудия, которые использовали макаки, были изобретены ранними гомининами во времена олдувайской культуры не меньше 2,6 млн лет назад. Это было примитивное каменное изобретение, в котором были задействованы два камня — наковальня и отбойник. Древние люди клали на наковальню предмет, а сверху били камнем от чего на нем образовались характерные каменные сколы. Макаки использовали подобие этого орудия, чтобы раскалывать орехи, ракушки или для копания земли, но сколы там несколько отличались.

Но позже ученые Института эволюционной антропологии имени Макса Планка с коллегами из Германии, США и Таиланда застали крабоедных макак за раскалыванием плодов масляной пальмы. И там они обнаружили, что сколы на "орудиях труда" макак и первобытных людей почти идентичны.

Ученые наблюдали за макаками на 40 локациях, собрали около 100 часов записей и 1119 каменных артефактов. Выяснилось, что в 30-70% случаев отщепы от инструментов макак было не отличить от отщепов носителей олдувайской культуры.

"Результаты заставляют посмотреть, как идентифицируются каменные артефакты. Если бы ученые не видели, как макаки создали "орудие", артефактам, скорее всего, приписали антропогенное происхождение, да еще и назвали бы результатом умышленного создания инструментов. Между тем, сознательное создание орудий из камня сыграло решающую роль в эволюционном пути людей, так что его идентификация и изучение крайне важны для понимания человеческого происхождения", — сказано в исследованиях.

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