Тварини еволюціонують: макаки створили первісне знаряддя праці людей

Макаки випадково повторили первісне знаряддя праці людей, що ставить під сумнів усі раніше знайдені свідчення еволюції людства.

Вчені з’ясували, що макаки самі того не підозрюючи відтворили кам’яне знаряддя праці, яке використовували первісні люди понад 2 млн. років тому. Тварини намагалися розколювати плоди олійної пальми, використавши подобу ковадла та відбійника.

Результати досліджень вчених опубліковані в журналі Science Advances. Вони спостерігали за крабоїдними макаками на 40 локаціях, зокрема й за допомогою відеокамер. Це відкриття може ставити під сумнів теорію про еволюцію людини.

Знаряддя, які використовували макаки, були винайдені ранніми гомінінами за часів олдувайської культури не менше 2,6 млн. років тому. Це був примітивний кам’яний винахід, в якому були задіяні два камені — ковадло і відбійник. Стародавні люди клали на ковадло предмет, а зверху били каменем, від чого на ньому утворилися характерні кам’яні сколи. Макаки використовували подібність цієї зброї, щоб розколювати горіхи, мушлі або для копання землі, але сколи там дещо відрізнялися.

Але пізніше вчені Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка з колегами з Німеччини, США та Таїланду застали крабоїдних макак за розколюванням плодів олійної пальми. І там вони виявили, що сколи на "знаряддях праці" макак та первісних людей майже ідентичні.

Вчені спостерігали за макаками на 40 локаціях, зібрали близько 100 годин записів та 1119 кам’яних артефактів. З’ясувалося, що у 30-70% випадків відщепи від інструментів макак було не відрізнити від відщепів носіїв олдувайської культури.

"Результати змушують подивитися, як ідентифікуються кам’яні артефакти. Якби вчені не бачили, як макаки створили "зброю", артефактам, швидше за все, приписали антропогенне походження, та ще й назвали б результатом умисного створення інструментів. Тим часом свідоме створення знарядь із каменю відіграло вирішальну роль в еволюційному шляху людей, тому його ідентифікація та вивчення вкрай важливі для розуміння людського походження", — сказано в дослідженнях.

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