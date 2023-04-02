Ремонтировали ливневку и нашли памятку старины: в Китае обнаружена гробница возрастом более 800 лет (видео)

Гробница была построена между 1190 и 1196 годами нашей эры

В Китае, где ранее обнаружили человеческий череп возрастом около миллиона лет, найдена потрясающая кирпичная гробница, которой, как считается, более 800 лет.

Произошло это недалеко от деревни Дунфэншань в уезде Юаньцюй, примерно в 650 км к юго-западу от Пекина, пишет Heritage Daily.

Интересно, что гробницу обнаружили не архитекторы, а коммунальники, занимающимися ремонтом ливневых стоков.

По правде говоря, произошло это еще в середине 2019 года, но затем за дело взялись специалисты, которые провели более тщательные раскопки, задокументировав все найденное в гробнице. И теперь о находке объявили всему мировому сообществу.

Сообщается, что в гробнице было три тела — двое взрослых и один ребенок, а также несколько гончарных изделий. Одно из них, "земельный купон" с письменными надписями, указывает на то, что гробница была построена между 1190 и 1196 годами нашей эры, когда регион находился под властью государства чжурчжэнь Цзинь или "Великий Цзинь".

Выходящая на юг гробница имеет сходство с другими подобными объектами, найденными регионе. Погребальное сооружение состоит из "могильной дороги" к лестнице, ведущей вниз к двери во внутреннюю камеру, которая представляет собой квадрат длиной около 2 метров с каждой стороны, под сложным восьмиугольным шпилем из ступенчатых кирпичей.

Вся камера облицована кирпичами в форме резного дерева, которые, по словам археологов, не были окрашены. Гробница также украшена декоративными украшениями на стенах, в том числе львами, морскими анемонами, цветами и двумя фигурами, которые, как считается, представляют духов-хранителей.

Ученые уточняют, что "Великий Цзинь" был вторым китайским государством с таким названием, и его часто называют государством чжурчжэней Цзинь. Оно возникло примерно в 1115 году нашей эры на фоне восстаний против более ранней династии Ляо в этом регионе и пало перед вторжением монголов в 1234 году. Но во время своего существования это была одна из крупнейших держав в Китае с населением в 53 миллиона человек.

Напомним, что в Италии древнее инфраструктурное сооружение было открыто во время работ по прокладке кабеля.