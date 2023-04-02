Ремонтували зливові стоки та знайшли пам’ятку старовини: у Китаї виявлено гробницю віком понад 800 років (відео)

Гробниця була побудована між 1190 та 1196 роками нашої ери

У Китаї, де раніше виявили людський череп віком близько мільйона років, знайдено приголомшливу цегляну гробницю, якій, як вважається, понад 800 років.

Сталося це неподалік села Дунфеншань у повіті Юаньцюй, приблизно за 650 км на південний захід від Пекіна, пише Heritage Daily.

Цікаво, що гробницю виявили не архітектори, а комунальники, які займаються ремонтом зливових стоків.

Правду кажучи, сталося це ще в середині 2019 року, але потім за справу взялися фахівці, які провели ретельніші розкопки, задокументувавши все знайдене в гробниці. І тепер про знахідку оголосили всій світовій спільноті.

Повідомляється, що в гробниці було три тіла — двоє дорослих та одна дитина, а також кілька гончарних виробів. Один із них, "земельний купон" з письмовими написами, вказує на те, що гробниця була побудована між 1190 і 1196 роками нашої ери, коли регіон знаходився під владою держави чжурчжень Цзінь або "Великий Цзінь".

Гробниця, що виходить на південь, має схожість з іншими подібними об’єктами, знайденими регіоні. Похоронна споруда складається з "могильної дороги" до сходів, що ведуть вниз до дверей у внутрішню камеру, яка представляє собою квадрат завдовжки близько 2 метрів з кожного боку, під складним восьмикутним шпилем зі східчастої цегли.

Вся камера облицьована цеглою у формі різьбленого дерева, і, за словами археологів, не була пофарбована. Гробниця також прикрашена декоративними прикрасами на стінах, у тому числі левами, морськими анемонами, квітами та двома фігурами, які, як вважається, є духами-охоронцями.

Вчені уточнюють, що "Великий Цзінь" був другою китайською державою з такою назвою, і її часто називають державою чжурчженею Цзінь. Воно виникло приблизно в 1115 нашої ери на тлі повстань проти більш ранньої династії Ляо в цьому регіоні і впало перед вторгненням монголів в 1234 році. Але під час свого існування це була одна з найбільших держав у Китаї з населенням у 53 мільйони людей.

Нагадаємо, що в Італії давня інфраструктурна споруда була відкрита під час робіт з прокладання кабелю.