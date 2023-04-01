Знайдено 1100-річний амулет болгарських воїнів, які брали в облогу Константинополь

Нанесений на амулеті текст є взірцем раннього кириличного письма

Земля Болгарії таїть у собі, мабуть, не менше пам’яток старовини, ніж Туреччини чи Італії. Підтвердженням цього стала знахідка амулету зі свинцевої пластини з написом на кирилиці часів царя Симеона Великого.

Амулет було виявлено у зміцненні "Балак Дере" поблизу села Хухла Івайловградського муніципалітету на півдні Болгарії пише БТА. Амулет було знайдено у культурному шарі, який відноситься до початку 10 століття, повідомив археолог Івайло Канчев, член команди Національного історичного музею.

Наступна робота з амулетом професора Веселіни Інкової допомогла виявити на ньому неглибокий напис кириличними літерами. Потім Георгій Сінгалевич припустив, що початок тексту було нанесено на внутрішній бік пластини при його розшифровці за допомогою візуалізації з перетворенням відображення (RTI). Коли пластину обережно розкрили, то виявили довгий староболгарський кириличний напис, що складається з семи рядків усередині та чотирьох рядків зовні пластини.

На пластині значилися імена прохачів, для яких було виготовлено амулет — Ніколи та Павла.

Знахідка спонукала археологів зосередитися на так званому Золотому столітті царя Симеона I (893-927 рр..) і знайти схожість в історичних джерелах того часу, в яких описувалися походи болгарського правителя на Константинополь.

На думку експертів, літери на амулеті схожі на письмена сучасної Північно-Східної Болгарії, де була столиця Симеона Преслав. На відміну від усіх попередніх знахідок такого типу, ця досить незвичайна, особливо тим, що в ній містяться імена прохачів Ніколи і Павла.

Все це у поєднанні з археологічним контекстом дає вченим підстави вважати, що вони виявили один із найраніших кириличних текстів, відомих на сьогоднішній день.

Географічно найближчими подібними артефактами є два амулети 10-11 століть, знайдені поблизу Кирджалі та Хасково.

За словами Івайло Канева, під час походу царя Симеона на Константинополь у Балак-Дері стояв болгарський гарнізон, і амулет із свинцевої пластини належав його воїнам.

Нагадаємо, що в сусідній з Болгарією Туреччини було знайдено римський замок віком 1700 років, який отримав у археологів жартівливу назву "КПП" стародавнього світу.