Найден 1100-летний амулет болгарских воинов, осадивших Константинополь

Нанесенный на амулете текст является образцом раннего кириллического письма

Земля Болгарии таит в себе, вероятно, не меньше памяток старины, чем Турции или Италии. Подтверждением этому стала находка амулета из свинцовой пластины с надписью на кириллице времен царя Симеона Великого.

Амулет был обнаружен в укреплении "Балак Дере" близ села Хухла Ивайловградского муниципалитета на юге Болгарии, пишет БТА. Амулет был найден в культурном слое, относящемся к началу 10 века, сообщил археолог Ивайло Канчев, член команды Национального исторического музея.

Последующая работа с амулетом профессора Веселины Инковой помогла выявить на нем неглубокую надпись кириллическими буквами. Затем Георгий Сингалевич предположил, что начало текста было нанесено на внутреннюю сторону пластины при его расшифровке с помощью визуализации с преобразованием отражения (RTI). Когда ее осторожно вскрыли, то обнаружили длинную староболгарскую кириллическую надпись, состоящую из семи строк внутри и четырех строк снаружи пластины.

На пластине значились имена просителей, для которых был изготовлен амулет — Никола и Павел.

Находка побудила археологов сосредоточиться на так называемом Золотом веке царя Симеона I (893–927 гг.), сравнивая исторические источники того времени, в которых описывались походы болгарского правителя на Константинополь, и эпиграфический анализ находки, дополненный архаичной орфографией конкретных букв датируется 10 веком.

По мнению экспертов, буквы на амулете похожи на письмена современной Северо-Восточной Болгарии, где находилась столица Симеона Преслав. В отличие от всех предыдущих находок такого типа, эта необычна содержащимся в ней канонически звучащим текстом, а также удачной расшифровкой имен просителей Николы и Павла.

Все это в сочетании с археологическим контекстом дает ученым основания полагать, что они обнаружили один из самых ранних кириллических текстов, известных на сегодняшний день.

Географически наиболее близкими подобными артефактами являются два амулета 10-11 веков, найденные близ Кырджали и Хасково.

По словам Ивайло Канева, во время похода царя Симеона на Константинополь в Балак-Дере стоял болгарский гарнизон, и амулет из свинцовой пластины принадлежал его воинам.

Напомним, что в соседней с Болгарией Турции был найден римский замок возрастом 1700 лет, получивший у археологов шутливое название "КПП" древнего мира.