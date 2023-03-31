Ловись, рибко, велика та ще більша: знайдено гачок для риболовлі, вік якого складає 6 тисяч років

Гачок призначався для риболовлі на акул чи інших "мегариб" Середземномор'я

Завдяки відкриттю ізраїльських археологів, яке вони здійснили нещодавно, список професій, які були найбільш затребуваними у стародавньому світі, може розширитися на ще один вид занять.

На такі здогадки наводить повідомлення Ізраїльського управління старовини, яке оголосило, що в поселенні Ашкелон знайдено найстаріший у світи металевий рибний гачок.

Про знахідку повідомляє видання Israel national news.

Гачок було виготовлено приблизно 6 тисяч років тому, його довжина — 6,5 см, а ширина 4 см. Зроблений він з мідного сплаву.

За словами Яель Абаді-Рейсс і Даніеля Варгі з Управління стародавностей Ізраілю, які керують розкопками, при таких розмірах призначення гачка – риболовля на акул чи інших мега-риб Середземномор'я розміром 2-3 метри в період енеоліту.

Цікаво, що гачок знайшли не на пірсі порту, а в стародавньому житловому районі, що допомогло правильно визначити вік знахідки – період енеоліту, пояснює Яель Абаді-Рейсс.

Вчені допускають, що в давнину, ймовірно, було більше мідних риболовних гачків, але вони повністю проржавіли.

Знайдений же гачок просто позеленів, як це буває, коли мідь вивітрюється, але дослідники очистили його.

За словами вчених, гачок чудово зберігся завдяки тому, що знаходився у чудовому мікро середовищі: поселення епохи енеоліту Ашкелон виникло поруч із сезонним озером, яке розливається кожною зимою. Земля в місці, де зберігався гачок, була досить вологою як взимку, так і засушливим літом, що створювало ідеальлні умови для існування гачка.

За словами вчених, гачок – не єдиний мідний предмет, знайдений при розкопках.

Раніше повідомлялося, що в Італії під час прокладення кабелю знайшли стародавню споруду, призначення якої не має логічного пояснення.