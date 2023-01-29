У сусідній з Україною країні знайшли давньоримську дорогу віком 2000 років

Дорога йшла з півночі на південь країни та, ймовірно, була частиною розвиненої дорожньої мережі

На відміну від Туреччини чи Італії земля Румунії не так рясніє давніми артефактами, але іноді археологи і там знаходять цікаві релікти колишніх часів.

Наприклад, нещодавно вчені з Національного музею історії Трансільванії виявили дорогу часів Стародавнього Риму, що добре збереглася в місті Клуж-Напока на північному заході Румунії.

Дорогу було збудовано близько 2000 років тому, повідомляє Arkeonews.

Відомо, що на місці сучасного міста було доримське поселення Напока. Після підкорення цих земель римлянами у 106 році нашої ери його назву змінили на Муніципій Еліум Адріанум Напока.

Видання пише, що під час розкопок на глибині 80 сантиметрів археологи знайшли кілька фрагментів дороги, складеної з річкового каміння та вкритої плитами. Деякі елементи були скріплені будівельним розчином. Дорога йшла з півночі на південь і, мабуть, була частиною розвиненої дорожньої мережі.

Вчені зазначили, що римські дороги продовжували використовувати місцеві жителі довгий час після падіння імперії. Багато сучасних дорог проклали поверх ділянок римської дорожньої мережі, і вони повторюють римські маршрути. Це особливо актуально для сільських територій, де немає щільної забудови.

За словами археологів, римляни застосовували передові для свого часу технології. Вони створили міцну конструкцію. Нижній шар дороги був великим каменем, потім йшов шар дрібного каміння, а зверху укладалися великі плити. У будівництві використовувався особливий бетон із пуццолан (вулканічного попелу), який відрізнявся підвищеною міцністю. Випукла поверхня доріг сприяла дренажу і не дозволяла волозі накопичуватися на поверхні.

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