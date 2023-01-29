В соседней с Украиной стране нашли римскую дорогу возрастом 2000 лет

Дорога шла с севера на юг страны и, вероятно, являлась частью развитой дорожной сети

В отличие от Турции или Италии земля Румынии не так изобилует древними артефактами, но время от времени археологи и там находят интересные реликты прежних времен.

К примеру, не так давно ученые из Национального музея истории Трансильвании обнаружили хорошо сохранившуюся римскую дорогу в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии.

Дорога была построена около 2000 лет назад, сообщает Arkeonews.

Известно, что на месте современного города находилось доримское поселение Напока. После покорения этих земель римлянами в 106 году нашей эры его название изменили на Муниципий Элиум Адрианум Напока.

Издание пишет, что во время раскопок на глубине 80 сантиметров археологи нашли несколько фрагментов дороги, сложенной из речных камней и покрытой плитами. Некоторые элементы были скреплены строительным раствором. Дорога шла с севера на юг и, вероятно, являлась частью развитой дорожной сети.

Ученые отметили, что римские дороги продолжали использоваться местными жителями долгое время после падения империи. Многие современные дороги проложили поверх участков римской дорожной сети, и они повторяют римские маршруты. Это особенно актуально для сельских территорий, где нет плотной застройки.

По словам археологов, римляне применяли передовые для своего времени технологии. Они создали прочную конструкцию. Нижний слой дороги представлял собой крупные камни, затем шел слой мелких камней, а сверху укладывались крупные плиты. В строительстве использовался особый бетон из пуццолана (вулканического пепла), который отличался повышенной прочностью. Выпуклая поверхность дорог способствовала дренажу и не позволяла влаге скапливаться на поверхности.

Ранее сообщалось о "Шоссе №6 древнего мира" — древнеримской дороге в Израиле, которой около 1800 лет.