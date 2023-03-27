Допомогла прокладка кабелю: в Італії знайшли незрозумілу та загадкову споруду (відео)

Будівля зведена з оброблених плит, над якими попрацювали каменярі

На відміну від Мексики, земля Італії, здавалося б, давно досліджена вченими, які зуміли запротоклювати і нанести на карту будь-яку можливу "дрібницю", що зуміла "дістатись" до наших часів.

Проте, навіть на Аппенінах є простір для діяльності ентузіастів, показує публікація в Arkeo News.

Видання розповідає про те, що в місті Торреано, неподалік Удіне на північному сході Італії під час прокладання оптоволоконного кабелю було виявлено стародавню споруду невідомого призначення.

Вона зроблено з важких кам’яних плит — дві довгі стіни та коротка "спинка", увінчана "дахом". Усі разом вони утворюють прямокутник. Спочатку археологи думали, що це поховання, але розкопки не виявили жодних доказів того, що в ній колись були людські останки. Все, що містилося у споруді — це мулистий ґрунт, типовий для водних шляхів.

Поки що найбільш правдоподібна гіпотеза вчених – це частина дамби або містка, які були побудовані для того, щоб по ній давньоримські вози могли проїжджати через древній водотік, який протікав через споруду.

У той самий час із цією гіпотезою не стикується те, що грубо обтесані важкі кам’яні плити, над якими довелося попрацювати камнетесам – зовсім те, що потрібно від простого " мостика ", який можна було спорудити зі звичайних каменів. Швидше, це частина якогось інфраструктурного об’єкта – але якого саме, незрозумілого.

"По цій знахідці немає стратиграфічної інформації, і практично неможливо датувати групу важких кам’яних плит без супутніх артефактів або піддаються радіовуглецевому або дендрохронологічному аналізу. Загалом, ми не знаємо, що це таке і скільки йому років, але в будь-якому випадку знахідка чудова!" – наголошують автори статті.

Нагадаємо, що раніше на Апеннінах біля підніжжя Везувію знайшли давньоримський водогін.