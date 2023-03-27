Помогла прокладка кабеля: в Италии нашли непонятное и загадочное сооружение (видео)

Постройка возведена из обработанных плит, над которыми потрудились каменотесы

В отличие от Мексики земля Италии, казалось бы, давно исследована учеными, которые сумели запротоклировать и нанести на карту любую возможную "мелочь", сумевшей "добраться" до наших времен.

Тем не менее, даже на Аппенинах есть простор для деятельности энтузиастов, показывает публикация в Arkeo News.

Издание повествует о том, что в городе Торреано, недалеко от Удине на северо-востоке Италии при прокладке оптоволоконного кабеля было обнаружено древнее сооружение неизвестного назначения.

Оно сделано из тяжелых каменных плит — две длинные стены и короткая "спинка", увенчанная "крышей". Все вместе они образуют прямоугольник. Сначала археологи думали, что это могильный ящик, но раскопки не обнаружили никаких доказательств того, что в нем когда-либо находились человеческие останки. Все, что он содержит, это илистая, илистая почва, типичная для водных путей.

Пока что наиболее правдоподобная гипотеза ученых – что это часть дамбы или мостика, которые были построенные для того, чтобы по ней древнеримский телеги могли проезжать через древний водоток, протекавший через сооружение.

В то же время с данной гипотезой не состыкуется то, что грубо отесанные тяжелые каменные плиты, над которыми пришлось потрудиться камнетесам – не совсем то, что нужно от простого "мостика", который можно было соорудить из обычных булыжников. Скорее, это часть какого-то инфраструктурного объекта – только непонятно какого.

"В этой находке нет стратиграфической информации, и в противном случае практически невозможно датировать группу тяжелых каменных плит без сопутствующих артефактов или поддающихся радиоуглеродному или дендрохронологическому анализу. В общем, мы не знаем, что это такое и сколько ему лет, но в любом случае, находка великолепна!" – отмечают авторы статьи.

Напомним, что ранее на Апеннинах у подножия Везувия нашли древнеримский водопровод.