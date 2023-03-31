Ловись, рыбка, большая и еще больше: найден рыболовный крючок, возраст которого составляет 6 тысяч лет

Крючок предназначался для рыбалки на акул или других "мегариб" Средиземноморья

Благодаря открытию израильских археологов, которое они осуществили недавно, список профессий, наиболее востребованных в древнем мире, может расшириться на еще один вид занятий.

На такие догадки приводит сообщение Израильского управления старины, которое объявило, что в поселении Ашкелон найден старейший в мире металлический рыбный крючок.

О находке сообщает Israel national news.

Крючок был изготовлен примерно 6 тысяч лет назад, его длина — 6,5 см, а ширина 4 см. Сделан он из медного сплава.

По словам Яэль Абади-Рейсс и Даниэля Варги из Управления древностей Израиля, управляющих раскопками, при таких размерах назначение крючка – рыбалка на акул или других мега-рыб Средиземноморья размером 2-3 метра в период энеолита.

Интересно, что крючок обнаружили не на пирсе порта, а в старинном жилом районе, что помогло правильно определить возраст находки – период энеолита, объясняет Яэль Абади-Рейсс.

Ученые допускают, что в древности, вероятно, было больше медных рыболовных крючков, но они полностью проржавели.

Найденный же крючок просто позеленел, как это бывает, когда медь выветривается, но исследователи очистили его.

По словам ученых, крючок прекрасно сохранился благодаря тому, что находился в благоприятной микросреде: поселение эпохи энеолита Ашкелон возникло рядом с сезонным озером, которое разливается каждой зимой. Земля в месте, где хранился крючок, была достаточно влажной как зимой, так и засушливым летом, что создавало идеальные условия для его сохранности.

По словам ученых, крючок – не единственный медный предмет, найденный при раскопках.

Ранее сообщалось, что в Италии во время прокладки кабеля нашли старинное сооружение, назначение которого не имеет логического объяснения.