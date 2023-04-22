Не имеют классического горизонта событий: ученые обнаружили "альтернативу" черным дырам

Топологические солитоны воспроизводят те же гравитационные эффекты, что и черные дыры

Помимо "обычных" черных дыр в космосе имеются объекты, которые невидимы для телескопов и преломляют свет подобно черным дырам, но не имеют классического горизонта событий.

Такие объекты обнаружили исследователи из Университета Джона Хопкинса говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review D, пишет Science News.

Ученые использовали теорию струн для проведения теоретического поиска объектов, которые могли бы воспроизвести те же гравитационные эффекты, что и черные дыры.

Все подобные объекты они предлагают выделить в отдельный класс – топологических солитонов.

Общим их признаком является необычный вид искривления пространства и времени с особенно компактными размерами.

Компьютерное моделирование показало, что, в отличие от обычных черных дыр, топологические солитоны излучают слабые лучи света, которые в противном случае не смогли бы вырваться из-под гравитации настоящей черной дыры.

Фотоны следуют многочисленным кривым траекториям, из-за чего тень ложной черной дыры кажется нечеткой. В случае обычной черной дыры эта тень отмечает границы горизонта событий, области, из которой не может выйти свет.

Авторы статьи поясняют, что топологические солитоны являются результатом модификации общей теории относительности Эйнштейна с некоторыми производными от теории струн. Они являются примером экзотических объектов в контексте квантовой гравитации, которая пытается примирить квантовую механику с последствиями теории относительности.

Помимо них могут существовать и другие гипотетические объекты, являющиеся альтернативами черным дырам, такие как: Б. бозонные звезды и гравитационные звезды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Нидерландах впервые в истории создана искусственная черная дыра.