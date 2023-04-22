Не мають класичного обрію подій: вчені виявили "альтернативу" чорним дірам
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Топологічні солітони відтворюють ті ж гравітаційні ефекти, що й чорні дірки.
Крім "звичайних" чорних дір у космосі є об’єкти, які невидимі для телескопів і заломлюють світло подібно до чорних дір, але не мають класичного горизонту подій.
Такі об’єкти виявили дослідники з Університету Джона Хопкінса йдеться у статті, опублікованій у журналі Physical Review D, пише Science News.
Вчені використовували теорію струн щодо теоретичного пошуку об’єктів, які б відтворити самі гравітаційні ефекти, як і чорні діри.
Всі подібні об’єкти пропонують виділити в окремий клас – топологічних солітонів.
Загальною їхньою ознакою є незвичайний вид викривлення простору та часу з особливо компактними розмірами.
Комп’ютерне моделювання показало, що, на відміну від звичайних чорних дір, топологічні солітони випромінюють слабкі промені світла, які інакше не змогли б вирватися з-під гравітації справжньої чорної діри.
Фотони наслідують численні криві траєкторії, через що тінь помилкової чорної діри здається нечіткою. У разі звичайної чорної діри ця тінь відзначає межі обрії подій, області, з якої не може вийти світло.
Автори статті пояснюють, що топологічні солітони є результатом модифікації загальної теорії відносності Ейнштейна з деякими похідними від теорії струн. Вони є прикладом екзотичних об’єктів у контексті квантової гравітації, яка намагається примирити квантову механіку із наслідками теорії відносності.
Крім них можуть існувати й інші гіпотетичні об’єкти, що є альтернативами чорним діркам, такі як: Б. бозонні зірки та гравітаційні зірки.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в Нідерландах вперше в історії створено штучну чорну дірку.