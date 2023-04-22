Не мають класичного обрію подій: вчені виявили "альтернативу" чорним дірам

Топологічні солітони відтворюють ті ж гравітаційні ефекти, що й чорні дірки.

Крім "звичайних" чорних дір у космосі є об’єкти, які невидимі для телескопів і заломлюють світло подібно до чорних дір, але не мають класичного горизонту подій.

Такі об’єкти виявили дослідники з Університету Джона Хопкінса йдеться у статті, опублікованій у журналі Physical Review D, пише Science News.

Вчені використовували теорію струн щодо теоретичного пошуку об’єктів, які б відтворити самі гравітаційні ефекти, як і чорні діри.

Всі подібні об’єкти пропонують виділити в окремий клас – топологічних солітонів.

Загальною їхньою ознакою є незвичайний вид викривлення простору та часу з особливо компактними розмірами.

Комп’ютерне моделювання показало, що, на відміну від звичайних чорних дір, топологічні солітони випромінюють слабкі промені світла, які інакше не змогли б вирватися з-під гравітації справжньої чорної діри.

Фотони наслідують численні криві траєкторії, через що тінь помилкової чорної діри здається нечіткою. У разі звичайної чорної діри ця тінь відзначає межі обрії подій, області, з якої не може вийти світло.

Автори статті пояснюють, що топологічні солітони є результатом модифікації загальної теорії відносності Ейнштейна з деякими похідними від теорії струн. Вони є прикладом екзотичних об’єктів у контексті квантової гравітації, яка намагається примирити квантову механіку із наслідками теорії відносності.

Крім них можуть існувати й інші гіпотетичні об’єкти, що є альтернативами чорним діркам, такі як: Б. бозонні зірки та гравітаційні зірки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Нідерландах вперше в історії створено штучну чорну дірку.